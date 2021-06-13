Контейнер предполагает принцип прямого продува и оснащен 16 вытяжными вентиляторами. Наш контейнер считывает температуру поступающего внутрь воздуха и автоматически снижает или увеличивает частоту вращения вентиляторов. Это позволяет создать комфортный микроклимат для всех стеллажей и полок.
Устанавливаем в контейнер систему фильтрации любого класса очистки: от G2 до F5. Чтобы капли воды не попадали на фильтр и не снижали его эффективность, в своей конструкции мы предусмотрели дополнительную буферную зону (дополнительное расстояние от вентиляционной решетки до фильтра).
К электрическому щиту от трансформатора подводится внешний кабель питания и подключается к вводным автоматам (от 100А до 800А). В одном щите может быть от 1 до 3 вводных автоматов, реле контроля фаз и напряжения, счетчик с возможностью подключения удаленной диспетчеризации (подключение чат-бота для управления контейнером). Каждый электрический щит проходит испытания и имеет паспорт завода производителя.
Мы используем роутер с возможность подключения беспроводного USB модема (проводной интернет можно не заводить в контейнер), используем UTP кабель с заводскими патчкордами. Для подключения интернета к каждому стеллажу подведен свой коммутатор.
В контейнер устанавливаются вентиляционные решетки z-образного профиля с зимним клапаном, они не позволяют каплям залетать внутрь контейнера.
Зимний клапан позволяет в жаркую погоду увеличить объем поступающего воздуха за счет снижения сопротивления (обычная вентиляционная решетка этого сделать не позволяет), а также позволит избежать обмерзания или переохлаждения нижней части стеллажей с оборудованием. Клапаны могут иметь ручное и автоматическое управление.
В своей конструкции используем нержавеющую дверь, вы получаете удобный комфортный доступ сразу в щитовую зону и в зону управления контейнера.
Устанавливаем стеллажи 2 видов: сборные с изменяемой высотой полки и сварные стеллажи. Сборные стеллажи позволяют разместить на одной полке до 4 устройств, а сварные стеллажи разместить до 5 устройств и подходят для размещения тяжелого оборудования.
В контейнере возможно разместить Asic или GPU любых типов.
Может установить в контейнер систему газового пожаротушения для дополнительной защиты, в случае пожарной ситуации.
Установим систему видеонаблюдения с передачей изображения в реальном времени в приложение удаленного контроля.
Контейнер предполагает принцип прямого продува и оснащен 16 вытяжными вентиляторами. Наш контейнер считывает температуру поступающего внутрь воздуха и автоматически снижает или увеличивает частоту вращения вентиляторов. Это позволяет создать комфортный микроклимат для всех стеллажей и полок.
Устанавливаем в контейнер систему фильтрации любого класса очистки: от G2 до F5. Чтобы капли воды не попадали на фильтр и не снижали его эффективность, в своей конструкции мы предусмотрели дополнительную буферную зону (дополнительное расстояние от вентиляционной решетки до фильтра).
К электрическому щиту от трансформатора подводится внешний кабель питания и подключается к вводным автоматам (от 100А до 800А). В одном щите может быть от 1 до 3 вводных автоматов, реле контроля фаз и напряжения, счетчик с возможностью подключения удаленной диспетчеризации (подключение чат-бота для управления контейнером). Каждый электрический щит проходит испытания и имеет паспорт завода производителя.
Мы используем роутер с возможность подключения беспроводного USB модема (проводной интернет можно не заводить в контейнер), используем UTP кабель с заводскими патчкордами. Для подключения интернета к каждому стеллажу подведен свой коммутатор.
В контейнер устанавливаются вентиляционные решетки z-образного профиля с зимним клапаном, они не позволяют каплям залетать внутрь контейнера.
Зимний клапан позволяет в жаркую погоду увеличить объем поступающего воздуха за счет снижения сопротивления (обычная вентиляционная решетка этого сделать не позволяет), а также позволит избежать обмерзания или переохлаждения нижней части стеллажей с оборудованием. Клапаны могут иметь ручное и автоматическое управление.
В своей конструкции используем нержавеющую дверь, вы получаете удобный комфортный доступ сразу в щитовую зону и в зону управления контейнера.
Устанавливаем стеллажи 2 видов: сборные с изменяемой высотой полки и сварные стеллажи. Сборные стеллажи позволяют разместить на одной полке до 4 устройств, а сварные стеллажи разместить до 5 устройств и подходят для размещения тяжелого оборудования.
В контейнере возможно разместить Asic или GPU любых типов.
Может установить в контейнер систему газового пожаротушения для дополнительной защиты, в случае пожарной ситуации.
Установим систему видеонаблюдения с передачей изображения в реальном времени в приложение удаленного контроля.
BItCube «прямого продува» – это принципиально новый подход к реализации контейнерного размещения оборудования для майнинга. Он заключается в увеличении количества устройств, размещаемых в контейнере и использовании более энергоэффективной системы вентиляции.
Опыт в производстве и эксплуатации контейнеров коридорного типа позволил нам разработать простое и эффективное решение, которое может поддерживать заданные параметры температуры за счет увеличения или снижения интенсивности работы вытяжных вентиляторов. Как правило, в контейнерах используется принцип горячего и холодного коридора, где приток воздуха осуществляется посредством двух осевых вентиляторов. Такие контейнеры присутствуют и в нашей линейке, проданные контейнеры отлично работают у заказчиков в разных регионах РФ и за рубежом. Но мы разработали конфигурацию, которая вмещает более 600 устройств благодаря новому принципу работы системы вентиляции. Мы используем подход, который осуществляет прямую подачу уличного воздуха через фильтры и последующей вытяжкой его при помощи 16 вытяжных вентиляторов и частотного преобразователя.
При выходе из строя двигателя осевого вентилятора, используемого в контейнерах с коридорных решением, требуется полная замена вентилятора с его последующей установкой, что вызывает неудобства, связанные с покупкой дорогостоящего климатического оборудования и продолжительной остановкой работы контейнера. В решении «прямого продува» при подобной поломке необходимо заменить только двигатель вентилятора, что существенно снижает продолжительность ремонта и повышает отказоустойчивость данной модификации.
Мы сами спроектировали подобную конструкцию и полностью отвечаем за работоспособность этого решения, а также предоставляем год гарантии на все составляющие данного мобильного модуля.
В контейнере возможно разместить Asic или GPU любых типов.
Дополнительно можем установить и настроить мобильное приложение с возможностью удаленного контроля. В приложение поступает информация с датчика движения, датчика пламени, датчика задымления, датчика температуры, также с его помощью можно полностью отключить питание в контейнере в случае ЧП.