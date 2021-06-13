Опыт в производстве и эксплуатации контейнеров коридорного типа позволил нам разработать простое и эффективное решение, которое может поддерживать заданные параметры температуры за счет увеличения или снижения интенсивности работы вытяжных вентиляторов. Как правило, в контейнерах используется принцип горячего и холодного коридора, где приток воздуха осуществляется посредством двух осевых вентиляторов. Такие контейнеры присутствуют и в нашей линейке, проданные контейнеры отлично работают у заказчиков в разных регионах РФ и за рубежом. Но мы разработали конфигурацию, которая вмещает более 600 устройств благодаря новому принципу работы системы вентиляции. Мы используем подход, который осуществляет прямую подачу уличного воздуха через фильтры и последующей вытяжкой его при помощи 16 вытяжных вентиляторов и частотного преобразователя.

При выходе из строя двигателя осевого вентилятора, используемого в контейнерах с коридорных решением, требуется полная замена вентилятора с его последующей установкой, что вызывает неудобства, связанные с покупкой дорогостоящего климатического оборудования и продолжительной остановкой работы контейнера. В решении «прямого продува» при подобной поломке необходимо заменить только двигатель вентилятора, что существенно снижает продолжительность ремонта и повышает отказоустойчивость данной модификации.

Мы сами спроектировали подобную конструкцию и полностью отвечаем за работоспособность этого решения, а также предоставляем год гарантии на все составляющие данного мобильного модуля.