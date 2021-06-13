Ведущее производство
контейнеров для
майнинга

Производим контейнер за 15 дней от 450 000 рублей с доставкой по всей России и СНГ
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Универсальные конфигурации BitCube
Готовые варианты мобильных модулей для майнинга
Мобильный модуль 40ft BitCube 300 S19/M21s
Мобильный модуль на базе 40 футового морского контейнера вмещающего в себя до 300 майнеров типа S19 или аналоги.
от 2 800 000 ₽
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Мобильный модуль 20ft BitCube 150 ASIC S19/M21s
Мобильный модуль на базе 20 футового морского контейнера вмещающего в себя 125 майнеров S17/19 или до 150 майнеров с более мощным ВРУ.
от 1 600 000 ₽
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Мобильный модуль Minibox 14/28/44 S19/M21s
Совершенно новый формат мобильного модуля, который подойдет для более широкой аудитории. Модуль можно расположить на кровле ТЦ, БЦ или любого производственно-складского здания, а также на любом земельном участке. Внешняя схожесть с климатическим оборудованием позволяет избежать лишних вопросов. MiniBox рассчитан на мощность 50/100/150 кВт и вмещает в себя от 30 до 100 стандартных майнеров. Для перевозки и установки модуля не требуется специальная техника, предусмотрена возможность сборки по месту эксплуатации.
от 450 000 ₽
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Комплектация мобильного
модуля
основная комплектация:
  • Система вентиляции
    Система вентиляции

    Контейнер предполагает принцип прямого продува и оснащен 16 вытяжными вентиляторами. Наш контейнер считывает температуру поступающего внутрь воздуха и автоматически снижает или увеличивает частоту вращения вентиляторов. Это позволяет создать комфортный микроклимат для всех стеллажей и полок.

  • Система фильтрации
    Система фильтрации

    Устанавливаем в контейнер систему фильтрации любого класса очистки: от G2 до F5. Чтобы капли воды не попадали на фильтр и не снижали его эффективность, в своей конструкции мы предусмотрели дополнительную буферную зону (дополнительное расстояние от вентиляционной решетки до фильтра).

  • Электрический щит
    Электрический щит

    К электрическому щиту от трансформатора подводится внешний кабель питания и подключается к вводным автоматам (от 100А до 800А). В одном щите может быть от 1 до 3 вводных автоматов, реле контроля фаз и напряжения, счетчик с возможностью подключения удаленной диспетчеризации (подключение чат-бота для управления контейнером). Каждый электрический щит проходит испытания и имеет паспорт завода производителя.

  • Коммутатор
    Коммутатор

    Мы используем роутер с возможность подключения беспроводного USB модема (проводной интернет можно не заводить в контейнер), используем UTP кабель с заводскими патчкордами. Для подключения интернета к каждому стеллажу подведен свой коммутатор.

  • Решетки
    Решетки

    В контейнер устанавливаются вентиляционные решетки z-образного профиля с зимним клапаном, они не позволяют каплям залетать внутрь контейнера.
    Зимний клапан позволяет в жаркую погоду увеличить объем поступающего воздуха за счет снижения сопротивления (обычная вентиляционная решетка этого сделать не позволяет), а также позволит избежать обмерзания или переохлаждения нижней части стеллажей с оборудованием. Клапаны могут иметь ручное и автоматическое управление.

  • Дверь
    Дверь

    В своей конструкции используем нержавеющую дверь, вы получаете удобный комфортный доступ сразу в щитовую зону и в зону управления контейнера.

  • Стеллаж
    Стеллаж

    Устанавливаем стеллажи 2 видов: сборные с изменяемой высотой полки и сварные стеллажи. Сборные стеллажи позволяют разместить на одной полке до 4 устройств, а сварные стеллажи разместить до 5 устройств и подходят для размещения тяжелого оборудования.

дополнительно:
  • Оборудование
    Оборудование

    В контейнере возможно разместить Asic или GPU любых типов.

  • Пожаротушение
    Пожаротушение

    Может установить в контейнер систему газового пожаротушения для дополнительной защиты, в случае пожарной ситуации.

  • Безопасность
    Безопасность

    Установим систему видеонаблюдения с передачей изображения в реальном времени в приложение удаленного контроля.

Система вентиляции

Контейнер предполагает принцип прямого продува и оснащен 16 вытяжными вентиляторами. Наш контейнер считывает температуру поступающего внутрь воздуха и автоматически снижает или увеличивает частоту вращения вентиляторов. Это позволяет создать комфортный микроклимат для всех стеллажей и полок.

Система фильтрации

Устанавливаем в контейнер систему фильтрации любого класса очистки: от G2 до F5. Чтобы капли воды не попадали на фильтр и не снижали его эффективность, в своей конструкции мы предусмотрели дополнительную буферную зону (дополнительное расстояние от вентиляционной решетки до фильтра).

Электрический щит

К электрическому щиту от трансформатора подводится внешний кабель питания и подключается к вводным автоматам (от 100А до 800А). В одном щите может быть от 1 до 3 вводных автоматов, реле контроля фаз и напряжения, счетчик с возможностью подключения удаленной диспетчеризации (подключение чат-бота для управления контейнером). Каждый электрический щит проходит испытания и имеет паспорт завода производителя.

Коммутатор

Мы используем роутер с возможность подключения беспроводного USB модема (проводной интернет можно не заводить в контейнер), используем UTP кабель с заводскими патчкордами. Для подключения интернета к каждому стеллажу подведен свой коммутатор.

Решетки

В контейнер устанавливаются вентиляционные решетки z-образного профиля с зимним клапаном, они не позволяют каплям залетать внутрь контейнера.
Зимний клапан позволяет в жаркую погоду увеличить объем поступающего воздуха за счет снижения сопротивления (обычная вентиляционная решетка этого сделать не позволяет), а также позволит избежать обмерзания или переохлаждения нижней части стеллажей с оборудованием. Клапаны могут иметь ручное и автоматическое управление.

Дверь

В своей конструкции используем нержавеющую дверь, вы получаете удобный комфортный доступ сразу в щитовую зону и в зону управления контейнера.

Стеллаж

Устанавливаем стеллажи 2 видов: сборные с изменяемой высотой полки и сварные стеллажи. Сборные стеллажи позволяют разместить на одной полке до 4 устройств, а сварные стеллажи разместить до 5 устройств и подходят для размещения тяжелого оборудования.

Оборудование

В контейнере возможно разместить Asic или GPU любых типов.

Пожаротушение

Может установить в контейнер систему газового пожаротушения для дополнительной защиты, в случае пожарной ситуации.

Безопасность

Установим систему видеонаблюдения с передачей изображения в реальном времени в приложение удаленного контроля.

Как это работает
Что такое контейнер прямого продува?

BItCube «прямого продува» – это принципиально новый подход к реализации контейнерного размещения оборудования для майнинга. Он заключается в увеличении количества устройств, размещаемых в контейнере и использовании более энергоэффективной системы вентиляции.

В чем отличие от контейнеров корридорного типа?

Опыт в производстве и эксплуатации контейнеров коридорного типа позволил нам разработать простое и эффективное решение, которое может поддерживать заданные параметры температуры за счет увеличения или снижения интенсивности работы вытяжных вентиляторов. Как правило, в контейнерах используется принцип горячего и холодного коридора, где приток воздуха осуществляется посредством двух осевых вентиляторов. Такие контейнеры присутствуют и в нашей линейке, проданные контейнеры отлично работают у заказчиков в разных регионах РФ и за рубежом. Но мы разработали конфигурацию, которая вмещает более 600 устройств благодаря новому принципу работы системы вентиляции. Мы используем подход, который осуществляет прямую подачу уличного воздуха через фильтры и последующей вытяжкой его при помощи 16 вытяжных вентиляторов и частотного преобразователя.

При выходе из строя двигателя осевого вентилятора, используемого в контейнерах с коридорных решением, требуется полная замена вентилятора с его последующей установкой, что вызывает неудобства, связанные с покупкой дорогостоящего климатического оборудования и продолжительной остановкой работы контейнера. В решении «прямого продува» при подобной поломке необходимо заменить только двигатель вентилятора, что существенно снижает продолжительность ремонта и повышает отказоустойчивость данной модификации.

Мы сами спроектировали подобную конструкцию и полностью отвечаем за работоспособность этого решения, а также предоставляем год гарантии на все составляющие данного мобильного модуля.

Какое оборудование можно разместить в контейнере?

В контейнере возможно разместить Asic или GPU любых типов.

Как управлять модулем?

Дополнительно можем установить и настроить мобильное приложение с возможностью удаленного контроля. В приложение поступает информация с датчика движения, датчика пламени, датчика задымления, датчика температуры, также с его помощью можно полностью отключить питание в контейнере в случае ЧП.

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Спроектируем площадку для майнинга от 1 МВт
Поставим и подключим электротехническое оборудование
Произведем необходимые строительные работы
Организуем запуск площадки и обеспечим бесперебойность работы
Более 4 лет помогаем клиентам
зарабатывать на майнинге
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Получите все преимущества
мобильного решения
Скорость возведения
Не требует фундамента и не является объектом капитального строительства.
Скорость ввода в эксплуатацию
Установите контейнер, подключите кабеля питания и сети. Конфигурация готова к работе.
Легкость масштабирования
Возможность наращивать производительные мощности поэтапно добавляя дополнительные стойки с оборудованием.
Легкость сборки и транспортировки
Монтируется и перевозится без применения тяжелых подъемных механизмов.
Внутренний микроклимат
Модуль оснащен надежной системой вентиляции, которая круглосуточно поддерживает оптимальную температуру для работы оборудования.
Работа в любых погодных условиях
Мобильные модули Bit-cube доказали свою отказоустойчивость, как в жарком Крыму, так и морозном Мурманске.
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г. Москва, БЦ "SK PLAZA" Дмитровское ш.,163А, к.2
+7 (495) 108-07-17
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Россия, Московская обл., Долгопрудный, Новое шоссе, 31
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